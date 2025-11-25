Ричмонд
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова признали банкротом

Экс-замминистра обороны Тимура Иванова официально признали банкротом. Решение объявили в зале Арбитражного суда Москвы.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Иванов задолжал банку более 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — основной долг по кредиту, а остальное — проценты. Чтобы погасить долг, суд распорядился конфисковать московскую квартиру военного.

Ранее Тимур Иванов признал свой долг перед банком и попросил запустить в его отношении процедуру банкротства. Кстати, месяц назад отбывающий 13-летний тюремный срок экс-замминистра обороны рвался участвовать в специальной военной операции.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше