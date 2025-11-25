Ричмонд
«Я вас боюсь, не подходите!»: в Челябинске мужчина пугал детей и приставал к ним

В Челябинске мужчина пугал и преследовал детей во дворах.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Челябинска несколько месяцев местные жители жили в напряжении. Их пугал странный мужчина, который ходил по дворам и приставал к детям. По словам местной жительницы, все началось еще летом.

— Он приставал к детям, ходил с ножом по двору, предлагал уйти с ним и показать кое-что. Его уже задержали. С детьми, слава Богу, все хорошо. Полиция опросила родителей и детей, — делится женщина.

Она же поделилась видео. На кадрах видно как мужчина побегает к группе детей, ребята в панике разбегаются, а одна из девочек чуть ли не плача кричит: «Я вас боюсь, не подходите!».

В пресс-службе полиции Челябинска подтвердили инцидент. Мужчину задержали, а после медицинского осмотра выяснилось, что он нездоров. Сейчас он находится на лечении в психиатрической больнице.