На двух улицах Таганрога задействовали саперов

Глава Таганрога попросила жителей города быть осторожными вблизи оцеплений.

Источник: Комсомольская правда

На двух улицах Таганрога, в районе Итальянского, 16 и Свободы, 28, задействовали саперов. Жителям города следует быть осторожными вблизи оцеплений. Об этом утром 25 ноября в своем телеграм-канале предупредила глава города Светлана Камбулова.

— Если вам нужно пройти или проехать рядом, нужно соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к предупреждениям, — написала Светлана Камбулова.

Напомним, в ночь на 25 ноября воздушная атака велась в Таганроге и Неклиновском районе. К утру власти сообщили предварительную информацию об ущербе.

В частности, в приморском городе пострадали несколько многоквартирных домов, частный дом, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах указанных объектов ввели локальный режим ЧС. На данный момент ведется поквартирный обход для определения выплат пострадавшим.

Три человека погибли, шесть пострадавших остаются в БСМП.

