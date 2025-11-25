Ричмонд
Керчь частично обесточена из-за аварии

Без света остались районы Вокзального шоссе, хлебозавода и бывшего молокозавода.

Керчь частично обесточена из-за аварии, сообщили в Telegram-канале ГУП РК «Крымэнерго».

Планируемое время восстановления электроснабжения — порядка трех часов.

Также сообщают об аварийном отключении света в селе Южное Ленинского района. Электроснабжение также обещают восстановить в течение трех часов.

Ранее мы писали, что в Крыму из-за аварии обесточило шесть населенных пунктов. Аварийное отключение электроэнергии произошло в населенных пунктах Кировское и Низовка в Черноморском районе, Зерновое и Водопойное в Сакском районе и Белоглинке и Мирном Симферопольского района.