В Таганроге начали принимать документы от пострадавших при атаке БПЛА в ночь на 25 ноября. Об этом проинформировала глава города Светлана Камбулова.
По вопросам, связанными с назначением выплат и предоставлением мест в пунктах временного размещения (ПВР) следует обращаться на Морозова, 8. Прием документов ведут специалисты городского управления защиты от ЧС.
Также жители пострадавших домов могут проконсультироваться с представителями управления защиты от ЧС по телефону горячей линии. Параллельно специалисты проводят поквартирный обход для уточнения ущерба и размера выплат.
Добавим, ранее власти сообщили предварительную информацию об ущербе. Известно, что в приморском городе пострадали несколько многоквартирных домов, частный дом, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах указанных объектов ввели локальный режим ЧС.
После воздушной атаки погибли три человека, шесть пострадавших остаются в БСМП.
