Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге начали принимать документы от пострадавших при атаке БПЛА

Узнать о выплатах и размещении в ПВР жители Таганрога могут на Морозова, 8.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге начали принимать документы от пострадавших при атаке БПЛА в ночь на 25 ноября. Об этом проинформировала глава города Светлана Камбулова.

По вопросам, связанными с назначением выплат и предоставлением мест в пунктах временного размещения (ПВР) следует обращаться на Морозова, 8. Прием документов ведут специалисты городского управления защиты от ЧС.

Также жители пострадавших домов могут проконсультироваться с представителями управления защиты от ЧС по телефону горячей линии. Параллельно специалисты проводят поквартирный обход для уточнения ущерба и размера выплат.

Добавим, ранее власти сообщили предварительную информацию об ущербе. Известно, что в приморском городе пострадали несколько многоквартирных домов, частный дом, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах указанных объектов ввели локальный режим ЧС.

После воздушной атаки погибли три человека, шесть пострадавших остаются в БСМП.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше