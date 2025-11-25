Грузовик вылетел на встречку и устроил массовое ДТП под Серовом

По предварительной информации, 43-летний водитель грузовика Citrak, направляющийся из Екатеринбурга в сторону Серова, не справился с управлением. В результате грузовой автомобиль сначала столкнулся с автомобилем GAZ, а затем выехал на встречку, где произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем Kia Rio под управлением 40-летней женщины.