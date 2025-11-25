Ричмонд
Грузовик вылетел на встречку и устроил массовое ДТП под Серовом

Три автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург-Серов.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

На автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Инцидент случился 25 ноября около 8:15 утра на 346-м километре трассы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительной информации, 43-летний водитель грузовика Citrak, направляющийся из Екатеринбурга в сторону Серова, не справился с управлением. В результате грузовой автомобиль сначала столкнулся с автомобилем GAZ, а затем выехал на встречку, где произошло лобовое столкновение с легковым автомобилем Kia Rio под управлением 40-летней женщины.

— В результате ДТП женщина-водитель получила телесные повреждения и была доставлена в Серовскую городскую больницу, — уточнили в Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая техническое состояние транспортных средств и действия водителей.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей грузовых автомобилей на необходимость соблюдения повышенной осторожности при управлении транспортными средствами, особенно на загородных трассах. Соблюдение безопасной дистанции и скоростного режима может предотвратить подобные происшествия.