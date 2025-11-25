Девушка залила перцовкой зрителей шоу на Елагином острове

Инцидент с ней произошел 20 июля 2025 года на Елагином острове. В тот день там проходил фестиваль уличных театров. Как рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга, девушка во время представления достала перцовый баллончик и распылила в сторону других зрителей.