Девушка залила перцовкой зрителей шоу на Елагином острове

В отношении агрессивной девушки возбуждено уголовное дело.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга

В Петербурге утвердили обвинительное заключение 24-летней уроженке Сахалинской области. Она проходит по уголовному делу в рамках ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Инцидент с ней произошел 20 июля 2025 года на Елагином острове. В тот день там проходил фестиваль уличных театров. Как рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга, девушка во время представления достала перцовый баллончик и распылила в сторону других зрителей.

Она объяснила свои действия тем, что окружающие загораживали ей сцену. Перцовый баллон агрессивная девушка распылила на трех человек, в том числе ребенка. Пострадавшие получили химические ожоги глаз.

Уголовное дело рассмотрит Петроградский районный суд.