Калининградка отсудила 223 тысячи рублей за испорченный отдых

Как выяснилось, дефект был допущен при изготовлении паспорта в МВД. В результате семья не только потеряла оплаченный тур стоимостью 302 тысячи рублей, но и вынуждена была заплатить штраф за отказ от поездки в размере 205 тысяч рублей. Туроператор вернул лишь около 97 тысяч.