Калининградка отсудила 223 тысячи рублей за испорченный отдых

При прохождении паспортного контроля в аэропорту «Храброво» пограничники обнаружили несоответствие в машиночитаемой зоне документа, из-за которого женщину с двумя детьми не выпустили из страны.
Как выяснилось, дефект был допущен при изготовлении паспорта в МВД. В результате семья не только потеряла оплаченный тур стоимостью 302 тысячи рублей, но и вынуждена была заплатить штраф за отказ от поездки в размере 205 тысяч рублей. Туроператор вернул лишь около 97 тысяч.
Центральный районный суд постановил взыскать с МВД России 222845 рублей, включая компенсацию морального вреда и судебные издержки. Дополнительно по 5 тысяч рублей получит каждый из детей истицы. Решение пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.