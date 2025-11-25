«А у вас вода хорошая?»: после этого звонка сибиряк продал машину и остался без 3,5 млн рублей

— 67-летний мужчина лишился 3,5 миллионов рублей после звонка от лжесотрудников Водоканала. Под предлогом замены счетчиков и проверки качества воды они получили от него код доступа, а затем сообщили о взломе аккаунта на Госуслугах. Дальше мужчину убедили продать машину и перевести вырученные средства на «безопасные счета», — рассказывают в пресс-службе ведомства.