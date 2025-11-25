«А у вас вода хорошая?»: после этого звонка сибиряк продал машину и остался без 3,5 млн рублей

За последнюю неделю в полицию Иркутской области обратились 22 человека, ставшие жертвами мошенников. Общая сумма потерь превысила 20 миллионов рублей! Среди пострадавших — сотрудники крупных предприятий, вахтовики, педагоги, повара, пенсионеры и студенты из Братска, Усть-Кута, Иркутска и Ангарска. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
Наибольшую сумму потеряла 61-летняя жительница Ангарска, она отдала 4 миллиона. Преступники от имени полицейских сообщили о якобы проводимой проверке на предприятии. Под предлогом помощи в расследовании убедили ее перевести накопления.
— 67-летний мужчина лишился 3,5 миллионов рублей после звонка от лжесотрудников Водоканала. Под предлогом замены счетчиков и проверки качества воды они получили от него код доступа, а затем сообщили о взломе аккаунта на Госуслугах. Дальше мужчину убедили продать машину и перевести вырученные средства на «безопасные счета», — рассказывают в пресс-службе ведомства.
По аналогичной схеме пострадали два жителя Усть-Кута, переведшие мошенникам 1,5 и 1,3 миллиона рублей соответственно. Жительница Иркутска потеряла 3,3 миллиона рублей, поверив лжеброкерам — они обещали заработок на инвестициях.
Среди пострадавших оказались и молодые люди: 19-летняя и 22-летняя девушки лишились более 50 и 100 тысяч рублей после сообщений о несуществующих доставках цветов и посылок. В другом случае женщина потеряла 11 тысяч рублей при попытке заказать красную икру через мессенджер.
