Трое пострадали в массовом ДТП в Алматы

Алматы. 25 ноября. КазТАГ — Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в Бостандыкском районе Алматы, в результате чего пострадали три человека, передает корреспондент агентства.

Источник: РИА "Новости"

"Как сообщили в управлении административной полиции, данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в семь утра в Бостандыкском районе города Алматы. Водитель автомашины марки Toyota, следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении восточной улицы Жарокова, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Lexus, которая следовала по проспекту Аль-Фараби на восток. После столкновения, в стоящую после ДТП Lexus, допустила наезд автомашина марки Hyundai, которая следовала также на восток по проспекту Аль-Фараби.

После столкновения произошло возгорание автомашины марки Toyota. В результате данного ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир Toyota, а также водитель автомашины Lexus", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

По данным ДП, сотрудники полиции Бостандыкского района устанавливают все обстоятельства происшествия.