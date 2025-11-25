Трое пострадали в массовом ДТП в Алматы

"Как сообщили в управлении административной полиции, данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в семь утра в Бостандыкском районе города Алматы. Водитель автомашины марки Toyota, следуя по проспекту Аль-Фараби в западном направлении восточной улицы Жарокова, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Lexus, которая следовала по проспекту Аль-Фараби на восток. После столкновения, в стоящую после ДТП Lexus, допустила наезд автомашина марки Hyundai, которая следовала также на восток по проспекту Аль-Фараби.