Нагрузка на скорую помощь в Омске все возрастает

Этот показатель продемонстрировал значительный рост — на 8% больше, чем за предыдущую неделю (10−16 ноября 2025 года), когда было зафиксировано 6 521 обращение.
Среднесуточная нагрузка на медиков в последнюю отчетную неделю составила 1 005 вызовов против 931 вызова неделей ранее. Также увеличилось и количество госпитализаций по скорой помощи: с 17 по 23 ноября 2025 года этот показатель достиг 2 684, тогда как за период
Количество госпитализаций за последнюю неделю также превысило показатель двухнедельной давности (2 419 человек) на 265 случаев. Таким образом, все показатели работы скорой медицинской помощи в Омской области растут, как видно, на службу легла огромная нагрузка.