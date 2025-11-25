Ричмонд
Нагрузка на скорую помощь в Омске все возрастает

По данным БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», за неделю с 17 по 23 ноября 2025 года подстанциями службы было выполнено 7 036 вызовов к пациентам.

Источник: РИА "Новости"

Этот показатель продемонстрировал значительный рост — на 8% больше, чем за предыдущую неделю (10−16 ноября 2025 года), когда было зафиксировано 6 521 обращение.

Среднесуточная нагрузка на медиков в последнюю отчетную неделю составила 1 005 вызовов против 931 вызова неделей ранее. Также увеличилось и количество госпитализаций по скорой помощи: с 17 по 23 ноября 2025 года этот показатель достиг 2 684, тогда как за период 10—16 ноября 2025 года было госпитализировано 2 539 пациентов. Если сравнивать с данными за первую неделю ноября (3−9 ноября), когда было выполнено 6 420 вызовов, рост становится еще более заметным — разница составляет 616 вызовов.

Количество госпитализаций за последнюю неделю также превысило показатель двухнедельной давности (2 419 человек) на 265 случаев. Таким образом, все показатели работы скорой медицинской помощи в Омской области растут, как видно, на службу легла огромная нагрузка.