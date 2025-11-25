Нагрузка на скорую помощь в Омске все возрастает

Среднесуточная нагрузка на медиков в последнюю отчетную неделю составила 1 005 вызовов против 931 вызова неделей ранее. Также увеличилось и количество госпитализаций по скорой помощи: с 17 по 23 ноября 2025 года этот показатель достиг 2 684, тогда как за период 10—16 ноября 2025 года было госпитализировано 2 539 пациентов. Если сравнивать с данными за первую неделю ноября (3−9 ноября), когда было выполнено 6 420 вызовов, рост становится еще более заметным — разница составляет 616 вызовов.