Тело мужчины нашли на козырьке магазина в Воронеже на улице Загоровского

В конце октября в поселке Отрадное Новоусманского района погибла полуторагодовалая девочка. Она опрокинула вазу с цветами. В тот момент, когда родители вытирали с пола воду, малышка убежала в другую комнату, по дивану залезла на подоконник и выпала из приоткрытого окна.