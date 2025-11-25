Тело мужчины нашли на козырьке магазина в Воронеже на улице Загоровского

В Центральном районе Воронежа на козырьке магазина возле многоэтажки обнаружили тело 41-летнего мужчины. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по региону 25 ноября.
Инцидент произошел днем ранее — 24 ноября. На данный момент следователи СК устанавливают обстоятельства его гибели.
В конце октября в поселке Отрадное Новоусманского района погибла полуторагодовалая девочка. Она опрокинула вазу с цветами. В тот момент, когда родители вытирали с пола воду, малышка убежала в другую комнату, по дивану залезла на подоконник и выпала из приоткрытого окна.