Тело мужчины нашли на козырьке магазина в Воронеже на улице Загоровского

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном районе Воронежа на козырьке магазина возле многоэтажки обнаружили тело 41-летнего мужчины. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по региону 25 ноября.

Инцидент произошел днем ранее — 24 ноября. На данный момент следователи СК устанавливают обстоятельства его гибели.

В конце октября в поселке Отрадное Новоусманского района погибла полуторагодовалая девочка. Она опрокинула вазу с цветами. В тот момент, когда родители вытирали с пола воду, малышка убежала в другую комнату, по дивану залезла на подоконник и выпала из приоткрытого окна.