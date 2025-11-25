В Новосибирске задержали нетрезвую девушку за угон автомобиля

Сотрудники ГАИ задержали 20-летнюю сибирячку за угон автомобиля. Девушка находилась за рулем в нетрезвом состоянии и не имела водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.
Инцидент произошел 22 октября в Заельцовском районе. Местные жители сообщили в полицию о подозрительном водителе Hyundai Solaris.
При проверке выяснилось, что девушка управляла чужой машиной. Она отказалась от медицинского освидетельствования и не имела при себе документов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Машину поместили на штрафстоянку. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.