Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске задержали нетрезвую девушку за угон автомобиля

20-летняя жительница города управляла чужой машиной без прав.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ГАИ задержали 20-летнюю сибирячку за угон автомобиля. Девушка находилась за рулем в нетрезвом состоянии и не имела водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Инцидент произошел 22 октября в Заельцовском районе. Местные жители сообщили в полицию о подозрительном водителе Hyundai Solaris.

При проверке выяснилось, что девушка управляла чужой машиной. Она отказалась от медицинского освидетельствования и не имела при себе документов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Машину поместили на штрафстоянку. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.