В Самаре водитель Lada Vesta сбил 13-летнюю девочку на улице Мориса Тореза

В Железнодорожном районе Самары утром 24 ноября произошло ДТП с участием ребенка. 28-летний водитель автомобиля Lada Vesta совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте на улице Мориса Тореза. Инцидент случился в 07:40 возле дома № 7, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.