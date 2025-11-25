Ричмонд
В Самаре водитель Lada Vesta сбил 13-летнюю девочку на улице Мориса Тореза

Подросток переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Железнодорожном районе Самары утром 24 ноября произошло ДТП с участием ребенка. 28-летний водитель автомобиля Lada Vesta совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте на улице Мориса Тореза. Инцидент случился в 07:40 возле дома № 7, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

«Подросток нарушила правила дорожного движения, переходя дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода», — рассказали в полиции.

Пострадавшая девочка с травмами доставлена в медицинское учреждение, госпитализирована. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.