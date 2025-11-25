Двое взрослых и ребенок пострадали в лобовом ДТП в Севастополе

Авария произошла в районе 8.30 во вторник на Фиолентовском шоссе.
По предварительной информации, 66-летняя водитель автомобиля Daewoo выехала на полосу встречного движения и врезалась в ВАЗ под управлением 33-летнего водителя.
«В результате ДТП получили телесные повреждения и доставлены в медицинские учреждения оба водителя и 6-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ», — говорится в сообщении.
Состояние опьянения у водителей не установлено, добавили в полиции.
По факту дорожно-транспортного происшествия Госавтоинспекция проводит проверку.