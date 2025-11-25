Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дерево рухнуло на жилой дом в новосибирском Академгородке

Ночью в Академгородке произошел неожиданный инцидент: на жилой дом по адресу улица Терешковой, 8, упала старая береза.

Источник: Соцсети

Об этом сообщается в телеграм-канале «Сообщество Академгородка». Местные жители были разбужены оглушительным грохотом, сопровождающим падение дерева.

«Мы проснулись от сильного шума, не понимали, что происходит, пока не вышли на улицу», — поделились эмоциями жильцы дома.

В связи с произошедшим, специалисты призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры осторожности, особенно в условиях сильного ветра и плохой погоды. Рекомендуется избегать стоять под старыми деревьями и обращать внимание на их состояние.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске деревья падают на машины из-за мокрого снега.