Дерево рухнуло на жилой дом в новосибирском Академгородке

Об этом сообщается в телеграм-канале «Сообщество Академгородка». Местные жители были разбужены оглушительным грохотом, сопровождающим падение дерева.
«Мы проснулись от сильного шума, не понимали, что происходит, пока не вышли на улицу», — поделились эмоциями жильцы дома.
В связи с произошедшим, специалисты призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры осторожности, особенно в условиях сильного ветра и плохой погоды. Рекомендуется избегать стоять под старыми деревьями и обращать внимание на их состояние.
Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске деревья падают на машины из-за мокрого снега.