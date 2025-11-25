Ричмонд
Парламент Башкирии одобрил проект бюджета на 2026 год

Бюджет республики на будущий год принят в первом чтении.

Источник: Комсомольская правда

На заседании Госсобрания Башкирии депутаты поддержали проект бюджета на 2026 год и последующие два года. За принятие бюджета в первом чтении высказались 99 народных избранников, семеро воздержались при голосовании.

Согласно представленным данным, ожидаемые поступления в казну в следующем году составят 314,2 миллиарда рублей, а планируемые расходы — 336,7 миллиарда рублей. Разница между доходами и расходами сформирует дефицит в размере 22,5 миллиарда рублей.

Контрольно-счетная палата региона дала положительную оценку представленному проекту. Внесение поправок в документ возможно до 4 декабря, а окончательное рассмотрение и утверждение запланировано на 18 декабря.

