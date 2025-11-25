Ричмонд
Автомобиль с 24 млн тенге в салоне угнали в Акмолинской области

В Акмолинской области задержали подозреваемых в угоне Mercedes-Benz и краже 24 млн тенге спустя три дня поисков после заявления местного предпринимателя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Источник: Nur.kz

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, заявление о преступлении поступило в Аршалынский районный отдел полиции 20 ноября. По словам местного предпринимателя, неизвестные лица угнали его автомобиль Mercedes-Benz, в салоне которого находились 24 млн тенге.

После регистрации сообщения полицейские незамедлительно приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий. К поискам угнанной машины подключились экипажи патрульной полиции как Акмолинской области, так и столицы. Правоохранители отрабатывали прилегающие территории, возможные маршруты движения злоумышленников, устанавливали их личности и анализировали записи камер наблюдения.

Расследование находилось на контроле руководства департамента полиции региона. «В короткие сроки был установлен круг лиц, причастных к происшествию, а также их местонахождение. Спустя три дня интенсивных поисков на территории Аршалынского района полицейские задержали двоих уроженцев Кызылординской области — мужчин 27 и 29 лет», — отметили в МВД.

По факту кражи проводится досудебное расследование, на период которого подозреваемые находятся под арестом. В рамках следствия полицейские устанавливают обстоятельства, а также проверяют возможную причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.