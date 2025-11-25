Автомобиль с 24 млн тенге в салоне угнали в Акмолинской области

Расследование находилось на контроле руководства департамента полиции региона. «В короткие сроки был установлен круг лиц, причастных к происшествию, а также их местонахождение. Спустя три дня интенсивных поисков на территории Аршалынского района полицейские задержали двоих уроженцев Кызылординской области — мужчин 27 и 29 лет», — отметили в МВД.