17-летний парень погиб в ДТП в Екатеринбурге

Водитель Lada Granta на большой скорости въехал в опору электропередачи.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Смертельная дорожная авария произошла около двух часов ночи 25 ноября на улице Пархоменко в Екатеринбурге. По данным ГИБДД, 18-летний водитель Lada Granta выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на опору электропередачи.

«В результате трагедии 17-летний пассажир, житель Екатеринбурга, скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции.

За рулем легковушки находился молодой человек со стажем вождения всего два месяца, на момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. Водителя с места аварии увезли в ГКБ № 36 Екатеринбурга.