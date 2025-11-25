17-летний парень погиб в ДТП в Екатеринбурге

Смертельная дорожная авария произошла около двух часов ночи 25 ноября на улице Пархоменко в Екатеринбурге. По данным ГИБДД, 18-летний водитель Lada Granta выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на опору электропередачи.
«В результате трагедии 17-летний пассажир, житель Екатеринбурга, скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали в Госавтоинспекции.
За рулем легковушки находился молодой человек со стажем вождения всего два месяца, на момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности. Водителя с места аварии увезли в ГКБ № 36 Екатеринбурга.