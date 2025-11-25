Ялтинец из мести заказал поджог 4 автомобилей и торгового павильона

Полицейские задержали заказчика в момент встречи с исполнителем и изъяли у него 5-литровую канистру с горючей жидкостью, сменную одежду и обувь. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Подозреваемый находится под стражей.