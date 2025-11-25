Ричмонд
Ялтинец из мести заказал поджог 4 автомобилей и торгового павильона

Сообщение о подготовке преступления правоохранители получили от человека, которому злоумышленник предложил за деньги совершить поджог.

Источник: МВД по Республике Крым

Житель Ялты из мести заказал поджог четырех автомобилей и торгового павильона, сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

О подготовке преступления правоохранители узнали от человека, которому злоумышленник за деньги предложил совершить поджог.

Выяснилось, что мужчина давно затаил обиду на одного из своих знакомых, который работает водителем у местного предпринимателя. Желая отомстить оппоненту, крымчанин решил уничтожить имущество его работодателя.

Полицейские задержали заказчика в момент встречи с исполнителем и изъяли у него 5-литровую канистру с горючей жидкостью, сменную одежду и обувь. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Подозреваемый находится под стражей.