Свердловчанин получил 25 лет колонии за убийство девочки в 2002 году

Следствие установило, что с девочкой познакомилась супруга обвиняемого — она стала приходить к ним в гости. Периодически, когда ее мать злоупотребляла алкоголем, она жила по несколько дней у семьи и помогала по хозяйству. В одну из ночей, когда жена и подруга ушли за спиртным и сигаретами, ребенок был у них дома — в этот момент она осталась с обвиняемым вдвоем. Пока женщин не было, между мужчиной и девочкой произошел конфликт, в ходе которого он задушил ее. Согласно заключению экспертов, смерть девочки могла наступить от механической асфиксии.