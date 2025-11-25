Ричмонд
На трассе Канск — Филимоново водитель Renault сбил насмерть пешехода

В Красноярском крае произошла смертельная авария с участием пешехода.

Источник: ГУ МВД

Утром 25 ноября в Канском округе Красноярского края произошла смертельная авария. На 13-м километре автодороги Канск — Филимоново — Комарово 59-летний мужчина за рулем Renault сбил 40-летнюю женщину.

Водитель двигался со стороны села Филимоново по направлению к Канску и не успел вовремя затормозить, чтобы пропустить местную жительницу. Предположительно, она оказалась на дороге, так как пересекала проезжую часть. Она получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда скорой помощи.

Сейчас проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, чтобы восстановить полную картину трагедии. Предварительная причина произошедшего еще не озвучена.