Белорус облил бензином и поджег сожительницу в объятьях знакомого — женщина погибла

В Копыльском районе будут судить за жестокое убийство мужчину, который приревновал сожительницу к знакомому. Подробности уголовного дела сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.
Фигурантом уголовного дела стал 55-летний сельчанин. Вечером 25 июня мужчина пришел с работы на ферме домой и увидел сожительницу, которая распивала алкоголь со знакомым. После еще одной выпитой бутылки водки гость остался с ночевкой.
А ночью хозяин дома проснулся и увидел, что его сожительница спит на диване с гостем. Из ревности, еще будучи пьяным, мужчина вылил на обоих примерно пол-литра бензина и бросил спичку.
Мужчине удалось убежать и потушить на себе огонь. Он получил термические ожоги головы, шеи, туловища и левой руки.
Женщина получила ожоги 50% поверхности тела. У нее обгорели голова, шея, туловище, руки и ноги. Спустя две недели она умерла в больнице.
Ревнивцу инкриминировали покушение на умышленное убийство с особой жестокостью двух лиц, а также умышленное противоправное лишение жизни другого человека, совершенное с особой жестокостью (ч.1 ст. 14 п.п.1, 6 ч.2 ст. 139, п. 6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси).
До суда он заключен под стражу.
