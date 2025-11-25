Белорус облил бензином и поджег сожительницу в объятьях знакомого — женщина погибла

Фигурантом уголовного дела стал 55-летний сельчанин. Вечером 25 июня мужчина пришел с работы на ферме домой и увидел сожительницу, которая распивала алкоголь со знакомым. После еще одной выпитой бутылки водки гость остался с ночевкой.