В Челябинской области СК возбудил дело из-за выселения людей из бывшей школы

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников администрации Красноармейского района. Чиновников обвиняют в том, что они не обеспечили людей жильем.
Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СК, под угрозой выселения оказались жители поселка Дубровка. 25 лет назад у них сгорели дома. Погорельцам выделили комнаты в здании бывшей школы.
В прошлом году районная администрация провела проверку и выяснила, что формально помещения нежилые. Семьям велели уезжать, но уезжать им некуда.
—Запрошена необходимая документация, проводятся допросы нуждающихся граждан и сотрудников местной администрации, выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — уточнили в Следственном комитете.