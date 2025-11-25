Ричмонд
В Челябинской области СК возбудил дело из-за выселения людей из бывшей школы

В Челябинской области сотрудников районной администрации заподозрили в халатности.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников администрации Красноармейского района. Чиновников обвиняют в том, что они не обеспечили людей жильем.

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СК, под угрозой выселения оказались жители поселка Дубровка. 25 лет назад у них сгорели дома. Погорельцам выделили комнаты в здании бывшей школы.

В прошлом году районная администрация провела проверку и выяснила, что формально помещения нежилые. Семьям велели уезжать, но уезжать им некуда.

—Запрошена необходимая документация, проводятся допросы нуждающихся граждан и сотрудников местной администрации, выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — уточнили в Следственном комитете.