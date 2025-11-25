Экс-директору стерлитамакской школы предъявлено обвинение во взяточничестве

По данным следствия, в июне 2021 года к женщине обратились с предложением об аренде футбольного поля, находившегося в ведении учебного заведения. Не имея законных оснований для распоряжения муниципальной собственностью, переданной школе в безвозмездное пользование, она организовала неофициальную платную аренду. За два года подобной деятельности женщина получила более 400 тысяч рублей незаконного дохода.