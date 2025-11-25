Ричмонд
Экс-директору стерлитамакской школы предъявлено обвинение во взяточничестве

Бывшая директриса школы предстанет перед судом за взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей директрисы одной из школ Стерлитамака. Ее обвиняют в получении крупной взятки и злоупотреблении служебным положением, сообщает СУ СКР по Башкирии.

По данным следствия, в июне 2021 года к женщине обратились с предложением об аренде футбольного поля, находившегося в ведении учебного заведения. Не имея законных оснований для распоряжения муниципальной собственностью, переданной школе в безвозмездное пользование, она организовала неофициальную платную аренду. За два года подобной деятельности женщина получила более 400 тысяч рублей незаконного дохода.

В рамках дела на имущество фигурантки наложен арест для возможного возмещения ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готово к передаче в суд для дальнейшего рассмотрения.

