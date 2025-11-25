Власти сообщили о десяти пострадавших во время атаки БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области в первые минуты после ночной атаки БПЛА сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших. Немного позже информацию обновили.
По последним данным, после воздушной атаки погибли три мирных жителя, еще шесть человек находятся в БСМП Таганрога. Об этом проинформировала глава приморского города.
Напомним, в ночь на 25 ноября в Таганроге пострадали несколько многоквартирных домов, частный дом, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах указанных объектов ввели локальный режим ЧС. Утром начались поквартирные обходы для уточнения и оценки повреждений.
Также на Морозова, 8 начали принимать документы от пострадавших. Там же можно узнать о предоставлении мест в пунктах временного размещения (ПВР).
Известно, что к этому моменту саперы завершили работы в переулке Итальянском и на улице Свободы. Все опасные объекты будут вывезены за город и обезврежены.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.