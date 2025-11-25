Ричмонд
В Геленджике горит лес на площади двух гектаров под СНТ «Сосновка»

Лесные пожары продолжают охватывать Краснодарский край с различных направлений.

Источник: Новая Кубань

В районе СНТ «Сосновка» под Геленджиком 25 ноября вспыхнул новый пожар — огонь охватил около двух гектаров сухой травы.

К месту происшествия прибыли оперативные лесопожарные бригады из краевого центра, которые продолжают вести работы по локализации и тушению возгорания. Этот пожар стал очередным после нескольких недавних возгораний в Абинском и Северском районах, а также в поселках Джанхот, Тюменский и Южная Озереевка, где огонь уже ликвидировали на малых площадях. Усилия спасателей осложняют природные условия и погодные факторы.