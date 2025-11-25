Воспитатель нижегородского детсада умерла, собирая детей на прогулку

В Нижнем Новгороде воспитатель детского сада умерла, собирая детей на прогулку. Об этом сообщает пресс-служба региональной Гострудинспекции.
Трагедия случилась 24 ноября в детсаду № 113 «Детствоград» на улице Тихорецкой. После занятий по расписанию малыши вместе с воспитательницей собирались на прогулку. В разгар процесса 66-летняя женщина вышла из раздевалки в туалет, но на обратном пути ей стало плохо — она успела сказать об этом коллегам и упала без чувств. Сотрудники бросились к ней, но женщина не подавала признаков жизни.
Приехавшая «скорая» констатировала смерть. Видимых повреждений на теле обнаружено не было.
— Начато расследование смертельного несчастного случая с воспитателем, в ходе которого предстоит выяснить все обстоятельства и причины, — сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Нижегородской области Илья Мошес.