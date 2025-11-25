Воспитатель нижегородского детсада умерла, собирая детей на прогулку

Трагедия случилась 24 ноября в детсаду № 113 «Детствоград» на улице Тихорецкой. После занятий по расписанию малыши вместе с воспитательницей собирались на прогулку. В разгар процесса 66-летняя женщина вышла из раздевалки в туалет, но на обратном пути ей стало плохо — она успела сказать об этом коллегам и упала без чувств. Сотрудники бросились к ней, но женщина не подавала признаков жизни.