Один человек погиб в столкновении трех легковушек и автобуса в Самаре

В Красноглинском районе Самары 25 ноября произошло массовое ДТП, в котором погиб один человек.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Утром во вторник, 25 ноября 2025 года, в Красноглинском районе Самары произошло массовое ДТП. На улице Звездной столкнулись три легковушки и автобус. К сожалению, не обошлось без жертв.

«Сообщение о ДТП в Красноглинском районе поступило в 10:48. На улице Звездной, 17 столкнулись “Лада Приора”, “Лада Веста” и “Субару”, а также автобус ПАЗ, в котором находились восемь пассажиров», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Прибывшие на место сотрудники МЧС стабилизировали ТС и смыли топливо с дороги, чтобы предотвратить возгорание. По информации оперативного ведомства, в аварии погиб один человек. Еще один получил травмы. Его увезли в больницу. Обстоятельства и причины ДТП пока неизвестны. Детали происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.