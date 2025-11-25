Один человек погиб в столкновении трех легковушек и автобуса в Самаре

Прибывшие на место сотрудники МЧС стабилизировали ТС и смыли топливо с дороги, чтобы предотвратить возгорание. По информации оперативного ведомства, в аварии погиб один человек. Еще один получил травмы. Его увезли в больницу. Обстоятельства и причины ДТП пока неизвестны. Детали происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.