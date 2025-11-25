В полиции прокомментировали эвакуацию ТРЦ «Рио» в Ростове. В пресс-службе донского главка МВД России сообщили, что отдел полиции № 5 УМВД России по городу Ростову-на-Дону получил сообщение о якобы существующей опасности в одном из торговых центров города.
«Правоохранители провели проверку, в результате которой опасных объектов обнаружено не было», — добавили в ведомстве.
Ранее очевидцы рассказали в соцсетях, что посетителей попросили покинуть торговый центр, расположенный на проспекте Нагибина. Уточнялось, что здание оцепили, на месте работали кинологи.