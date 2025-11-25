Калининградец выпил незамерзайку и умер

В Калининграде 47-летний мужчина выпил автомобильную незамерзайку и умер. О случившемся в ноябре сообщает телеграм-канал БСМП Калининграда.
Известно, что горожанин, страдающий сахарным диабетом, был в запое три недели. Госпитализировали его с болью в животе и одышкой, нарушением функции почек.
Врачи заподозрили отравление метанолом или этиленгликолем.
«Начата антидотная терапия, проведена экстракорпоральная детоксикация. Но, к сожалению, пациент скончался, не проведя в больнице и суток», — рассказали в БСМП.
В биоматериалах эксперты обнаружили метанол и изопропанол, что указывает на прием пациентом или контрафактной незамерзайки, или сомнительного качества алкоголя, сделанного не в производственных условиях.
«Нарушение правил техники безопасности при работе с ядовитыми веществами — неизбежные риски отравления». — прокомментировали в больнице.