В уфимском аэропорту изъяли контрабандное чучело крокодила

Сотрудники таможенной службы в аэропорту Уфы обнаружили необычный предмет в багаже одного из пассажиров, прибывшего рейсом из Вьетнама. При досмотре было найдено чучело головы крокодила.
Как сообщили в пресс-службе Башкортостанской таможни, мужчина следовал через «зеленый коридор», но не имел при себе необходимых документов на приобретение и ввоз головы рептилии. По словам путешественника, он не знал о необходимости декларировать экзотический сувенир.
Изъятое чучело было направлено на специальную экспертизу, которая должна определить, относится ли данный экземпляр к видам рептилий, охраняемым международной Конвенцией СИТЕС.
Исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорта Уфа Константин Архиреев сообщил, что дальнейшие процессуальные решения будут приняты по завершении экспертизы.
