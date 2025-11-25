Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое ДТП с грузовиком спровоцировало огромную пробку в Воронеже

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, не убедившийся в безопасности маневра.

Источник: Комсомольская правда

25 ноября около 07:20 в Воронеже на улице Антонова-Овсеенко произошло столкновение четырех автомобилей. Инцидент случился в районе дома № 15а.

Согласно предварительной информации ГУ МВД региона, 47-летний житель Ставропольского края, управлявший грузовиком «Скания», начал маневр, не убедившись в его безопасности. В результате он совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 22-летней местной жительницы.

От удара «Форд» по инерции столкнулся с автомобилем «Киа Рио», которым управлял 45-летний воронежец. Тот, в свою очередь, совершил наезд на автомобиль «Шевроле Авео» 36-летней жительницы города.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Все транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.