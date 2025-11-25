Житель Троицка потерял около 500 тысяч рублей на торговле криптовалютой

Далее разговор продолжился с «экспертом», который уговорил своего собеседника установить на телефон приложение якобы для вывода заработанных денег, а также рассказал о сайтах, на которых можно продавать криптовалюту. Затем лжеменеджер отправил троичанину ссылку для обмена криптовалюты через посредников, после чего потерпевший оформил заявку на вывод денег, указав свои персональные данные.