Житель Троицка потерял около 500 тысяч рублей на торговле криптовалютой

В отдел МВД России «Троицкий» поступило заявление о хищении от 39-летнего жителя города. Как сообщают в ведомстве, он поверил обещаниям мошенников о сказочных деньгах.
Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что откликнулся на интернет-рекламу о дополнительном заработке, после чего с ним связался неизвестный, представившийся менеджером. Злоумышленник убедил троичанина установить криптокошелек и перевести первоначальный взнос в размере около 12 тысяч рублей.
Далее разговор продолжился с «экспертом», который уговорил своего собеседника установить на телефон приложение якобы для вывода заработанных денег, а также рассказал о сайтах, на которых можно продавать криптовалюту. Затем лжеменеджер отправил троичанину ссылку для обмена криптовалюты через посредников, после чего потерпевший оформил заявку на вывод денег, указав свои персональные данные.
В последующие дни мужчина, поверив в легкий заработок, так как все вложения денежных средств отражались в приложении, перевёл злоумышленникам около 500 тысяч рублей, часть из которых была оформлена в кредит. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, когда при попытке вывода денег они оказались «заморожены» и потребовались новые денежные вливания.
По факту мошенничества следственным отделом МО МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело.