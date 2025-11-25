Осужденный в Ростовской области мужчина больше 12 лет скрывавшегося от наказания

В Ростовской области задержали мужчину, более 12 лет скрывавшегося от наказания. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по региону.
Как уточнили в ведомстве, осужденный находился в федеральном розыске за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. В 2013 году он получил 4 года и 2 месяца колонии общего режима, но оглашение приговора мужчина не пришел. После этого найти его не смогли.
Мужчина скрывался от наказания до тех пор, пока его не задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН. Беглеца нашли 20 ноября 2025 года в селе Самбек Неклиновского района.
Сейчас задержанный находится в СИЗО, затем он будет направлен в колонию строгого режима для отбывания наказания, назначенного судом.
