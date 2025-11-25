Осужденный в Ростовской области мужчина больше 12 лет скрывавшегося от наказания

Как уточнили в ведомстве, осужденный находился в федеральном розыске за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. В 2013 году он получил 4 года и 2 месяца колонии общего режима, но оглашение приговора мужчина не пришел. После этого найти его не смогли.