Еще один житель Самарской области попал в список террористов и экстремистов

Речь идет про 26-летнего Никиту Лапшина. Указано, что он из Тольятти Самарской области. Данные о его предполагаемой противоправной деятельности пока не раскрыты. Но известно, что ранее жители региона уже попадали в перечень террористов и экстремистов.