После атак ВСУ на Краснодарский край возбудили дело о теракте

По ее словам, сегодня ночью вооруженные формирования Украины беспилотниками атаковали населенные пункты Ростовской области и Краснодарского края. Вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты.
В результате в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, по предварительным данным, погибли три мирных жителя, еще несколько человек пострадали. Кроме того, повреждены ряд жилых домов и объектов социального назначения.
На территории Краснодарского края вследствие атаки украинских боевиков ранены не менее шести человек, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
«По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. “а”, “в” части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала Петренко.
Она добавила, что сейчас следователи проводят осмотр мест происшествий, с целью последующего проведения экспертиз изымают фрагменты БПЛА, а также допрашивают свидетелей и пострадавших.
«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — заключила Петренко.