Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После атак ВСУ на Краснодарский край возбудили дело о теракте

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атак ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область, в результате которых погибли три человека и не менее шести пострадали, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, сегодня ночью вооруженные формирования Украины беспилотниками атаковали населенные пункты Ростовской области и Краснодарского края. Вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты.

В результате в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, по предварительным данным, погибли три мирных жителя, еще несколько человек пострадали. Кроме того, повреждены ряд жилых домов и объектов социального назначения.

На территории Краснодарского края вследствие атаки украинских боевиков ранены не менее шести человек, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

«По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. “а”, “в” части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала Петренко.

Она добавила, что сейчас следователи проводят осмотр мест происшествий, с целью последующего проведения экспертиз изымают фрагменты БПЛА, а также допрашивают свидетелей и пострадавших.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — заключила Петренко.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше