Мужчину зажало дверями автобуса и протащило по проезжей части в Воронеже

Водитель автобуса в Воронеже зажал дверями транспортного средства руку и ногу пассажира. Мужчину несколько метров протащило по проезжей части, из-за чего он ударился головой о бордюр. Об этом сообщили в информационном центре СУ СКР в понедельник, 24 ноября.