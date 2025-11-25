Мужчину зажало дверями автобуса и протащило по проезжей части в Воронеже

Водитель автобуса в Воронеже зажал дверями транспортного средства руку и ногу пассажира. Мужчину несколько метров протащило по проезжей части, из-за чего он ударился головой о бордюр. Об этом сообщили в информационном центре СУ СКР в понедельник, 24 ноября.
Инцидент произошёл в ноябре. После происшествия пострадавший обратился за помощью к врачам, которые диагностировали у него многочисленные повреждения. Мужчине потребовалась медицинская помощь.
В СУ СКР по Воронежской области возбудили уголовное дело об оказании небезопасных транспортных услуг. О ходе и результатах его расследования доложат главе СКР Александру Бастрыкину.