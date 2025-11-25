Ричмонд
«Ты можешь оформить кредит?»: женщина даже не догадывалась, куда ее приведет желание заработать

Жительница Энгельса потеряла почти миллион рублей из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

41-летняя жительница Энгельса стала жертвой мошенников и потеряла более 900 тысяч рублей. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона, женщина поверила общениям высокого дохода от инвестиций.

Все началось с сообщения в мессенджере, незнакомка предложила выгодно вложить деньги, после чего отправила ссылку на установку специального приложения. Почти полтора месяца жертва переводила средства, доверяя обещаниям псевдоброкера о прибыльных вложениях в ценные бумаги, газ, нефть и драгоценные металлы.

— Около 700 тысяч рублей по ее просьбе были взяты в кредит знакомым. Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию. Заведено уголовное дело, — сообщают журналисты.

Полицейские напоминают, что предложения легкого и быстрого заработка часто оказываются обманом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области мошенники похитили более 20 миллионов за неделю.