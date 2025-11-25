«Ты можешь оформить кредит?»: женщина даже не догадывалась, куда ее приведет желание заработать

Все началось с сообщения в мессенджере, незнакомка предложила выгодно вложить деньги, после чего отправила ссылку на установку специального приложения. Почти полтора месяца жертва переводила средства, доверяя обещаниям псевдоброкера о прибыльных вложениях в ценные бумаги, газ, нефть и драгоценные металлы.