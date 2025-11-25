«Ты можешь оформить кредит?»: женщина даже не догадывалась, куда ее приведет желание заработать

41-летняя жительница Энгельса стала жертвой мошенников и потеряла более 900 тысяч рублей. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона, женщина поверила общениям высокого дохода от инвестиций.
Все началось с сообщения в мессенджере, незнакомка предложила выгодно вложить деньги, после чего отправила ссылку на установку специального приложения. Почти полтора месяца жертва переводила средства, доверяя обещаниям псевдоброкера о прибыльных вложениях в ценные бумаги, газ, нефть и драгоценные металлы.
— Около 700 тысяч рублей по ее просьбе были взяты в кредит знакомым. Когда женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию. Заведено уголовное дело, — сообщают журналисты.
Полицейские напоминают, что предложения легкого и быстрого заработка часто оказываются обманом.
