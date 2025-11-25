Глава Ростова выразил соболезнования после атаки БПЛА в Таганроге

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин выразил соболезнования в связи с произошедшей в Таганроге атакой БПЛА.
— Для меня Таганрог — особенный город. Сегодня в этом прекрасном приморском городе горе. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких и друзей. Скорейшего выздоровления раненым, — написал в своем телдеграм-канале Александр Скрябин.
По информации властей Таганрога, погибли три человека, еще шесть пострадавших попали в больницу.
Напомним, в ночь на 25 ноября БПЛА зафиксировали в нескольких населенных пунктах Неклиновского района, а также в Таганроге. В приморском городе пострадали несколько многоквартирных домов, частный дом, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. В границах указанных объектов ввели локальный режим ЧС.
На Морозова, 8 начали принимать документы от пострадавших, чье жилье получило повреждения. Там же можно узнать о предоставлении мест в пунктах временного размещения.
