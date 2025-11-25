Силовики накрыли очередную «аппаратную» мошенников в Крыму

По данным ведомства, житель Самарской области организовывал работу оборудования, благодаря которому злоумышленники звонили из-за границы с российских номеров крымчанам и выманивали деньги. В задачи пособника входили аренда жилья в Симферополе, установка там SIM-боксов и обеспечение их бесперебойной работы. За это была предусмотрена зарплата — 35 тысяч рублей в неделю.