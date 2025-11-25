Силовики накрыли очередную «аппаратную» мошенников в Крыму

По данным ведомства, житель Самарской области организовывал работу оборудования, благодаря которому злоумышленники звонили из-за границы с российских номеров крымчанам и выманивали деньги. В задачи пособника входили аренда жилья в Симферополе, установка там SIM-боксов и обеспечение их бесперебойной работы. За это была предусмотрена зарплата — 35 тысяч рублей в неделю.
«В ходе обследования помещений, использовавшихся для размещения оборудования, сотрудниками УФСБ изъяты два 32-портовых SIM-бокса, два ноутбука, четыре мобильных телефона и более семисот SIM-карт различных операторов связи», — рассказали в ФСБ.
В службе безопасности установили, что как минимум два крымчанина стали жертвами обмана в особо крупном размере, сейчас сотрудники ищут других пострадавших и возможных соучастников.
Пособнику мошенников грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Севастопольские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего студента, его подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. По информации правоохранителей, юноша стал курьером мошенников в результате многоуровневой манипуляции.