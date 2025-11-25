Москвича приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к восьми годам колонии Солима Камина, признанного виновным в распространении фейков о Вооруженных силах РФ и призывах к совершению действий против безопасности государства. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«С учетом позиции прокуратуры суд приговорил 36-летнего Солима Камина к 8 годам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства и распространение заведомо ложной информации. Он признан виновным по п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, п. “в”, “д” ч. 2 ст. 280.4 УК РФ», — говорится в сообщении. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 4,5 года.
Установлено, что фигурант, придерживаясь радикальных политических взглядов, связанных с несогласием с действующим в России политическим режимом, в апреле 2023 года разместил на своей странице в одной из соцсетей публикацию и комментарии с заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных сил РФ. Также публикации содержат признаки побуждения к противодействию функционированию ВС РФ и указывают на склонение к совершению госизмены.