Парни 17 и 22 лет поломали себе жизни: оба отправились на зону после жестокой драки в Башкирии

В Калтасинском районе Башкирии вынесли приговор двум молодым людям в возрасте 17 и 22 лет, их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, что в минувшем январе между подсудимыми и 61-летним мужчиной во время распития спиртного произошел конфликт, в ходе которого парни жестоко избили собутыльника. В итоге пожилой мужчина получил черепно-мозговую травму, переломы ребер и травму позвоночника.
Краснокамский межрайонный суд назначил обоим парням четыре года лишения свободы каждый. 17-летний будет отбывать наказание в воспитательной колонии, а 22-летний — колонии строгого режима. Также с них в пользу потерпевшего взыскали компенсацию морального вреда в 640 тысяч рублей.
