Парни 17 и 22 лет поломали себе жизни: оба отправились на зону после жестокой драки в Башкирии

Краснокамский межрайонный суд назначил обоим парням четыре года лишения свободы каждый. 17-летний будет отбывать наказание в воспитательной колонии, а 22-летний — колонии строгого режима. Также с них в пользу потерпевшего взыскали компенсацию морального вреда в 640 тысяч рублей.