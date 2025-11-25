На стройке в Челябинске нашли гранаты, мину и взрыватели

По данным пресс-службы, накануне в дежурную часть территориального управления Росгвардии поступило сообщение, что возле дома по улице Блюхера при проведении экскаваторных работ обнаружены три подозрительных предмета, конструктивно схожих с гранатами. Строители сообщили о находке в правоохранительные органы. Для идентификации боеприпасов на место выехала группа разминирования ОМОН Росгвардии.