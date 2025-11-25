16-летний подросток спас бабушку из горящей квартиры в Городце

В момент возгорания в квартире находились сам поджигатель, женщина и подросток. Огонь быстро распространился, загорелась одежда женщины. Мужчина сбежал, но позже его задержали. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство". Трагедии удалось избежать благодаря действиям Алексея. Не растерявшись, он сбил пламя с одежды бабушки с помощью одеяла, затем помог ей выбраться из охваченного огнём жилья через окно. После этого подросток вызвал экстренные службы.