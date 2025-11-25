В Башкирии у местного жителя изъяли более 10 тыс. sim-карт

По данным ведомства, с 2023 по 2025 годы мужчина приобрел в интернете технические устройства, содержащие в себе слоты для подключения sim-карт — sim-боксы. Затем злоумышленник купил в мессенджере Telegram паспортные данные граждан РФ. С их помощью он зарегистрировал и стал использовать купленные ранее sim-карты. Имеющиеся у него устройства и карты операторов сотовой связи в дальнейшем предоставлялись в аренду через удаленный доступ неизвестным лицам, оплата незаконных действий производилась через криптообменники.