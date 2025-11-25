Ричмонд
Ограбление на миллион: В Молдове к пенсионеру в дом забрались воры — похитили деньги и золотые украшения, которые нашли в шкафу

Инцидент произошел, 23 ноября когда неизвестные лица взломали окно и проникли в дом.

Источник: Комсомольская правда

В Комрате грабители проникли в дом пенсионера через окно и похитили ценности на 1,1 млн леев — пишет t.me/mirgagauzia.

74-летний житель Комрата обратился в полицию, заявив о крупном ограблении. Инцидент произошел 23 ноября, когда неизвестные лица взломали окно и проникли в дом, расположенный на улице Тюленина.

Преступники забрали из шкафа золотые украшения и наличные деньги. Общий ущерб, нанесенный пенсионеру, оценивается в 1 миллион 100 тысяч леев.

Диаспора не дождалась угощений на Рождественский стол: В Германии изъяты и уничтожены посылки из Молдовы с сырым мясом, сыром и яйцами.

Таможенная проверка, проведённая на трассе А44 в районе Бад-Вюнненберга, стала серьёзным открытием для немецких властей (далее…).

Есть люди, а есть твари: в Молдове хозяева выбросили домашнюю собачку породы чихуахуа на дорогу и… уехали.

Предстоит поход к ветеринару, возможно будет открыть сбор средств на посещение ветклиники, сдачу анализов и последующее лечение (далее…).

Будь сегодня партия ПАС в оппозиции, многие ее члены были бы уже за решеткой: «У правящего в Молдове режима везде двойные стандарты, но это устраивает еврочиновников, потому что сегодня главным, определяющим является геполитический фактор».

Бывший министр экономики Александр Муравский считает, что ситуация в стране начнет меняться радикальным образом после окончания военных действий на Украине (далее…).