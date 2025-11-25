В Москве дело об отравлении 350 человек салатом «Кухни на районе» направили в суд

Массовое отравление в Москве произошло летом 2024 года. Как установило следствие, Карим Норматов неправильно сварил фасоль и поместил ее в вакуумную упаковку, нарушив условия стерилизации. Из-за этого в ней начал развиваться ботулотоксин. Продукцию купила «Локалкитчен», однако Лозин и Машкова не стали проверять ее качество, чтобы снизить денежные затраты. Фасоль использовали в приготовлении салата лобио, который продавали через «Кухню на районе» и «Самокат».