В Москве дело об отравлении 350 человек салатом «Кухни на районе» направили в суд

Производство и продажу небезопасной пищевой продукции вменяют гендиректору и руководителю отдела качества «Локалкитчен» Антону Лозину и Елене Машковой. По аналогичной статье обвиняют рабочего «Савон-К» Карима Норматова и главу компании Владимира Шина. Последнему также инкриминируют незаконную постановку на учет иностранных граждан.
Массовое отравление в Москве произошло летом 2024 года. Как установило следствие, Карим Норматов неправильно сварил фасоль и поместил ее в вакуумную упаковку, нарушив условия стерилизации. Из-за этого в ней начал развиваться ботулотоксин. Продукцию купила «Локалкитчен», однако Лозин и Машкова не стали проверять ее качество, чтобы снизить денежные затраты. Фасоль использовали в приготовлении салата лобио, который продавали через «Кухню на районе» и «Самокат».
Всего от употребления салата 298 человек получили различный вред здоровью. Еще два потребителя скончались от ботулизма, 52 заболевших удалось спасти врачам.