Двое юношей и девушка украли в омском магазине 60 плиток шоколада

Двое молодых людей и девушка попались на краже продуктов питания в магазине на улице Мишина. И хотя сумма ущерба по этой точке торговли составила всего 8300 рублей, криминальную троицу не без основания подозревают в причастности к аналогичным преступлениям.
В отдел полиции поступило заявление о хищении товара от управляющей магазином на улице Мишина. Заявительница рассказала полицейским, что неизвестные похитили из торгового зала около 60 плиток шоколада, пять упаковок сыра и колбасы. Сумма материального ущерба составила 8 300 рублей.
После просмотра камер видеонаблюдения, были установлены личности воришек: ими оказались трое жителей Советского округа — двое парней 16-ти и 18-ти лет и 18-летняя девушка. Похищенные продукты молодые люди спрятали под верхнюю одежду и в карманы, после чего незаметно пронесли мимо кассы. Интересно, что сворованное продукты молодые омичи употреблять не стали, а продали случайным прохожим на мини-рынке за 2 000 рублей.
На молодежь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время устанавливается причастность фигурантов к аналогичным преступлениям на территории областного центра.