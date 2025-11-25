Ричмонд
Двое юношей и девушка украли в омском магазине 60 плиток шоколада

Теперь сладкоежек ждет уголовное дело и, возможно, очень «несладкий» тюремный срок.

Источник: Комсомольская правда

Двое молодых людей и девушка попались на краже продуктов питания в магазине на улице Мишина. И хотя сумма ущерба по этой точке торговли составила всего 8300 рублей, криминальную троицу не без основания подозревают в причастности к аналогичным преступлениям.

В отдел полиции поступило заявление о хищении товара от управляющей магазином на улице Мишина. Заявительница рассказала полицейским, что неизвестные похитили из торгового зала около 60 плиток шоколада, пять упаковок сыра и колбасы. Сумма материального ущерба составила 8 300 рублей.

После просмотра камер видеонаблюдения, были установлены личности воришек: ими оказались трое жителей Советского округа — двое парней 16-ти и 18-ти лет и 18-летняя девушка. Похищенные продукты молодые люди спрятали под верхнюю одежду и в карманы, после чего незаметно пронесли мимо кассы. Интересно, что сворованное продукты молодые омичи употреблять не стали, а продали случайным прохожим на мини-рынке за 2 000 рублей.

На молодежь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время устанавливается причастность фигурантов к аналогичным преступлениям на территории областного центра.