Двое юношей и девушка украли в омском магазине 60 плиток шоколада

После просмотра камер видеонаблюдения, были установлены личности воришек: ими оказались трое жителей Советского округа — двое парней 16-ти и 18-ти лет и 18-летняя девушка. Похищенные продукты молодые люди спрятали под верхнюю одежду и в карманы, после чего незаметно пронесли мимо кассы. Интересно, что сворованное продукты молодые омичи употреблять не стали, а продали случайным прохожим на мини-рынке за 2 000 рублей.