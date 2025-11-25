Ричмонд
Получил от студентов более миллиона рублей: завкафедрой ЮУрГУ отправили в колонию за 20 взяток

Завкафедрой ЮУрГУ получил 4 года колонии за взятки от студентов.

Источник: Комсомольская правда

В Озерске Челябинской области вынесен приговор заведующему кафедрой современных образовательных технологий Института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ. Преподаватель признан виновным в 20 эпизодах получения взяток от студентов за положительные оценки.

Озерский городской суд установил, что в 2022—2023 годах осужденный вносил в электронные ведомости ложные сведения о сдаче зачетов, экзаменов и курсовых работ без проверки знаний. Мужчина полностью признал вину.

В качестве наказания суд назначил преподавателю 4 года колонии общего режима, штраф в 2 млн рублей и запрет на педагогическую деятельность сроком на 3 года.

Общая сумма взяток составила более миллиона рублей. Эти деньги конфискованы в доход государства.